bitcoin-panama-vuole-imitare-el-salvador-e-legalizzare-la-crypto

Bitcoin sta davvero diventando la regina delle criptovalute. Ora anche un altro Paese si accinge a decidere se introdurla come moneta digitale ufficiale. Si tratta del Panama che vuole imitare El Salvador legalizzando questa crypto. La proposta di legge, che sarà vagliata a luglio, è stata promossa dal deputato Gabriel Silva. Dopo essersi complimentato con Nayib Bukele per il risultato raggiunto con Bitcoin, si è subito attivato per fare lo stesso. Vediamo i dettagli di questa notizia che farà parlare molto del Panama.

Buena noticia para El Salvador. Quién le está dando cátedra al Gobierno de Panamá en emprendimiento y tecnología Tenemos que pensar más allá del Canal y zonas francas Apostarle a la economía del conocimiento, educación de calidad para todos y facilitar los nuevos negocios https://t.co/pgVbuhwl0O — Gabriel Silva (@gabrielsilva8_7) June 9, 2021

El Salvador ha una nuova moneta legale: il Bitcoin

Il 9 giugno 2021 El Salvador ha approvato Bitcoin come nuova moneta legale. Al pari del dollaro, valuta da sempre adottata dal Paese, potrà essere utilizza normalmente per effettuare qualsiasi operazione commerciale.

Il valore aggiunto di Bitcoin, per Nayib Bukele, è la sua natura libera, priva di regole. Infatti questa crypto può rivelarsi vantaggiosa per chi deve inviare denaro dall’estero e così mantenere la propria famiglia. Rispetto ai canali tradizionali, molto costosi per commissioni, quelli delle criptovalute sono decisamente più vantaggiosi.

Anche il Panama sembra voler imitare Nayib Bukele

Anche il Panama vuole imitare El Salvador. Così il deputato Gabriel Silva, amico e sostenitore delle criptovalute, si è preso l’impegno di proporre al Paese l’adozione di Bitcoin come criptovaluta legale.

Lo scopo pare essere ovvio. Essendo Panama un paradiso fiscale per i sistemi di tassazione altamente vantaggiosi, introducendo Bitcoin come criptovaluta ufficiale, attirerebbe tutte quelle aziende che utilizzando questa moneta digitale per le loro operazioni commerciali. Questo in contrasto con quanto Europa e Stati Uniti d’America vogliono fare, e cioè introdurre un sistema di tassazione anche nelle criptovalute.

Inoltre la Cina sta mettendo i bastoni fra le ruote a Bitcoin. Quindi cosa c’è di meglio di un come il Panama dove si possono usare i bitcoin senza problemi? Tuttavia la proposta di legge non è ancora passata e non è detto che il Governo Panamense la approvi.