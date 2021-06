Kena Mobile e le sue offerte fino a 100GB con 50€ di rimborso

Ogni volta che Kena Mobile arriva agli onori della cronaca, non lo fa di certo per caso. Il noto gestore virtuale sta infatti sviluppando la sua strategia al meglio proponendo offerte di livello con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto allettanti per gli utenti provenienti dalla concorrenza.

Sul sito ufficiale ce ne sono tre, tutte convenienti e piene di contenuti. A destare molto stupore e l’iniziativa presenta un amico, la quale per ogni amico presentato a Kena, permetterà di ricevere 5 euro di rimborso fino ad un massimo di 50 euro.

Kena Mobile: arrivano le nuove offerte fino a fine giugno

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: