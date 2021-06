Da qualche giorno l’operatore telefonico Iliad sta proponendo un’offerta molto interessante e quasi esagerata. Si tratta della promo Flash 120, con la quale si possono sfruttare addirittura 120 GB di traffico dati al mese ad un costo di 9,99 euro. Tuttavia, sarà possibile attivarla soltanto fino al prossimo 30 giugno 2021.

Ecco Flash 120, la nuova offerta di Iliad a 9,99 euro al mese

Come già accennato, fino al prossimo 30 giugno 2021 si potrà attivare la nuova offerta di Iliad. Flash 120, in particolare, è rivolta sia ai nuovi clienti sia a chi ha bisogno di effettuare la portabilità del proprio numero. Con questa promo si potrà usufruire di 120 GB di traffico dati anche con navigazione in 5G con una velocità massima di 855 Mbps in download e 72 Mbps in upload, minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Oltre a questo, sarà anche possibile avere minuti ed SMS illimitati e 6 GB di traffico dati anche in Europa.

Il costo mensile di questa nuova offerta è di 9,99 euro. Nonostante questo, è però previsto un costo di attivazione di 9,99 euro e questo comporta una spesa totale di 19,98 euro. Sarà possibile pagare il rinnovo mensile sia tramite credito residuo sulla scheda SIM, sia con carta di credito sia in contanti presso il canale Iliad Express o presso gli store Iliad Point.

Con l’offerta Flash 120 sono comunque inclusi diversi servizi utili. Tra questi, ci sono Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta e la Segreteria Telefonica. Vi ricordiamo che al momento è anche disponibile l’offerta Giga 80 che prevede 80 GB di traffico dati in 4G/4G+, minuti ed SMS illimitati ad un costo mensile di 7,99 euro al mese.