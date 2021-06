Fino a domani 11 giugno 2021, i clienti TIM che attivano gratuitamente il servizio di Ricarica Automatica sulla propria linea mobile, ottengono in regalo 100 Giga di traffico dati mensile per 3 mesi.

Per usufruire della cosiddetta “Promo 100Giga”, disponibile fino all’11 Giugno 2021, è possibile accedere al sito ufficiale dell’operatore, effettuando l’attivazione del servizio direttamente online, oppure recarsi presso uno dei negozi aderenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala 100 Giga per 3 mesi ad alcuni clienti

TIM Ricarica Automatica prevede l’erogazione di una ricarica di importo pari al costo dell’offerta attiva su credito residuo, entro le 24 ore precedenti al rinnovo. Il servizio permette dunque di ricaricare in automatico il credito residuo, con un addebito su carta di credito, conto corrente o conto carte prepagate. Sono escluse le offerte con costo di rinnovo inferiore a 2 euro al mese o con domiciliazione direttamente su carta di credito, conto corrente o bolletta TIM.

Oltre al meccanismo basato sul rinnovo mensile delle offerte, il servizio prevede anche anche l’erogazione di una ricarica di 5 euro ogni volta che il credito residuo raggiunge la soglia di 3 euro, per un massimo di 15 euro al mese. Questo limite può essere comunque personalizzato attraverso l’App MyTIM o contattando il servizio clienti al numero 119.

Se nello stesso giorno viene rinnovata più di un’offerta, TIM Ricarica Automatica erogherà un importo pari alla somma dei canoni previsti. Si specifica inoltre che per ogni ricarica viene inviato un SMS con l’importo accreditato, con possibilità di visualizzare lo storico sull’app MyTIM. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, il servizio di Ricarica Automatica prevede anche il blocco immediato dei servizi a sovrapprezzo (VAS) attivati da terzi. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.