Kena Mobile offre 50 euro di rimborso con alcune offerte speciali

Ci sono tantissimi gestori interessanti in giro per il panorama della telefonia mobile italiana, anche se i virtuali ormai sono tra i più scelti. Tra questi uno dei migliori in assoluto è senza ombra di dubbio Kena Mobile, provider che fa della convenienza la sua peculiarità fondamentale. A dimostrarlo sono le tre offerte attuali in vigore sul sito ufficiale, le quali permettono agli utenti di avere una grande opportunità. Si tratta di un rimborso di 5 euro per ogni nuovo amico presentato a Kena, per un massimo di 50 €. Saranno quindi massimo 10 le possibilità che ogni utente avrà di presentare un amico.

Kena Mobile: queste sono le tre offerte migliori per passare al provider virtuale

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: