Chi non ha mai sentito parlare di WiFi Gratis! Sono già in molti gli utenti che, in tutta Italia, stanno sfruttando questo servizio. Forse è addirittura vicino a casa tua o la rete è accessibile proprio dal tuo appartamento. Come scoprirlo e avere così il WiFi Gratis?

Sono fondamentalmente 2 le app che oggi vogliamo segnalarvi. Utili, sicure ed efficaci, vi garantiranno una connessione internet completamente gratuita. Scopriamole insieme in ogni dettaglio.

WiFi Map: l’app definitiva Android e iOS per internet gratis

Sia che siate in Italia o vi troviate in qualsiasi parte del mondo, questa app può essere definita un vero e proprio coltellino svizzero. Disponibile per dispositivi Android su Play Store di Google e per dispositivi iOs su App Store di Apple, WiFi Map è l’app definitiva per navigare in internet gratis.

Attraverso una mappa dettagliata, in base alla vostra posizione, vi indicherà tutti gli HotSpot più vicini per collegarvi al primo WiFi Gratis disponibile. Viene aggiornata in tempo reale dagli utenti stessi che aggiungono nuovi punti di accesso o li rimuovono se non sono più esistenti.

WiFi Map è completamente gratuita, ma se si vuole eliminare la pubblicità e gestire la mappa in offline occorre sottoscrivere un abbonamento annuale che si aggira intorno alla quarantina di euro.

Il servizio offerto dal tuo Comune

Sicuramente lo saprai già, ma se ancora non ne sei informato ti farà piacere sapere che forse il tuo Comune di residenza offre un servizio di connessione internet gratuito. Questo progetto si chiama WiFi Italia e mette a disposizione una serie di HotSpot completamente gratis per poter navigare in internet.

Verificare la disponibilità e trovare il punto di accesso più vicino a te è molto facile. Basta scaricare l’app dal sito ufficiale di WiFi Italia dove sarà disponibile il link per dispositivi Android e iOS.

Una volta che vi siete registrati potrete accedere a questo fantastico servizio. Niente male vero? Le istruzioni per attivare l’app sono molto semplici e intuitive. Ora che l’estate è alle porte, avere sotto controllo gli accessi WiFi Gratis può rivelarsi davvero utile.