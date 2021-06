L’estate è alle porte e qualcuno ha già programmato le vacanze. Se il problema è internet, WiFi Italia può essere la soluzione. Si tratta di un servizio attivo su quasi tutto territorio nazionale che offre una connessione WiFi gratis.

Accedervi è molto facile e veloce. In un attimo si può godere di HotSpot WiFi completamente gratis. Ecco come fare e soprattutto in quali Comuni è già disponibile.

WiFi Gratis: ecco dove è già disponibile

Stilare un elenco di tutti i Comuni che già anno aderito al progetto offrendo una connessione WiFi Gratis è complicato, perché davvero tanti. Però sono facilmente consultabili sul sito ufficiale di WiFi Italia. Alla pagina dedicata è possibile vedere una mappa interattiva con tutti i Comuni che vi hanno aderito.

Come potrete notare, da Nord a Sud, sono davvero tanti i Primi Cittadini che stanno fornendo HotSpot WiFi Gratis sul proprio territorio. Cliccando su uno dei segnalatori blu, nella città interessata, è possibile vedere la via e il raggio di copertura del segnale, indicato dai numeri civici.

Come accedere agli HotSpot

Avere una connessione WiFi Gratis è molto semplice. Per accedere a uno degli HotSpot disponibili basta scaricare l’app ufficiale. È disponibile sia per dispositivi Android che per iOS.

Una volta che l’utente si è registrato, dovrà solo seguire le istruzioni dell’applicazione che gli indicherà dove è disponibile il più vicino accesso gratuito. Automaticamente connetterà il dispositivo al WiFi Gratis, senza alcun costo aggiuntivo. Una vera e propria connessione a internet completamente gratuita.

Il servizio è garantito per almeno 3 anni e ogni Comune si è impegnato in questo, altrimenti non avrebbe potuto accedere alla somma stanziata per l’attivazione del servizio. Si tratta dell’obbligo alla manutenzione e al buon funzionamento della connessione internet così da garantire a tutti i cittadini WiFi Gratis senza problemi.

Davvero una bella iniziativa che, per pochi fortunati, ha eliminato la necessità della connessione internet a casa perché molto prossimi agli HotSpot gratuiti del Comune.