Non sempre nel mondo della numismatica è necessario da subito sborsare cifre importanti per aggiudicarsi una moneta di valore. Un buon collezionista è capace di guardare anche al dopo. Infatti esistono alcune monete da 2 Euro di Spagna che oggi ne valgono 3 di Euro, ma in futuro promettono bene.

Non si tratta quindi di una spesa incredibile, ma il rischio è che qualcuno, essendo basso il prezzo, potrebbe snobbare queste 2 Euro di Spagna. Sarebbe un vero errore. Scopriamo insieme come riconoscerle e perché sono un ottimo investimento.

2 Euro di Spagna per i 30 anni della Bandiera Europea

Il sito internet ufficiale MoneteRare.net da sempre è un punto di riferimento per scoprire monete rare e preziose, ma anche ottimi investimenti che oggi sono ancora un affare. Questa volta abbiamo deciso di concentrarci su questa moneta da 2 Euro, che costa davvero poco e che si rivelerà sicuramente un ottimo investimento per il futuro.

La moneta da 2 Euro di Spagna fu coniata il 15 dicembre 2015. L’occasione che rese speciale questa moneta fu il 30° anniversario dalla nascita della Bandiera Europea. Chi meglio di una moneta in Euro poteva commemorare questo evento?

Di fatto queste 2 Euro si inseriscono nella categoria delle monete commemorative, ed è questo che conferisce valore e una certa rarità che cresceranno nel tempo. Sul dritto e al centro è rappresentata la Bandiera Europa. Tutt’intorno vi sono 12 uomini stilizzati che rappresentano l’unità che regna tra i vari Paesi facenti parti dell’Unione Europea. La loro raffigurazione evoca 2 interpretazioni: i Paese membri, ma anche i cittadini uniti sotto la stessa bandiera.

Una scritta indicante “ESPAÑA” si trova in alto al centro, subito dopo gli anni “1985-2015” e la “M” che indica il luogo di produzione, ovvero la Zecca di Madrid. Questa 2 Euro è stata realizzata dall’artista Georgios Stamatopoulos.

Quanto vale oggi e quanto varrà in futuro

Quanto vale oggi questa moneta da 2 Euro Spagna 2015? Si parla di circa 3 euro per poterla acquistare. Ad oggi il prezzo è questo anche perché ne sono stati coniati 4.300.000 pezzi. Venduta in una Folder FS, questa moneta si rivelerà un ottimo investimento per il futuro.

Oggi è ancora difficile definire quanto potrà crescere nel tempo il suo valore. Tuttavia la spesa, per un collezionista, è davvero irrisoria per aggiudicarsi una gran bella moneta commemorativa. Esistono anche altre 2 Euro da collezione che potrebbero soddisfare chi spera di conservare un ottimo bottino per il futuro.