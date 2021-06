Smartphone di valore: non gettate i vecchi dispositivi, spesso sono una fonte di guadagno

Optare per l’opzione “spazzatura” non è mai una buona idea. Al giorno d’oggi, prima di gettare un dispositivo e contribuire così all’inquinamento, è bene sapere che un vecchio smartphone all’apparenza “inutile” può in realtà valere tantissimo. Se ancora non avete cambiato idea, vi consigliamo di continuare nella lettura dei modelli di smartphone di valore più rari in commercio.

Smartphone di valore: i costi attuali dei vecchi dispositivi

Che sia Huawei, Samsung oppure Apple, ad oggi sembra quasi un obbligo possedere un dispositivo costoso. In realtà però vi accorgerete che anche i vostri vecchi telefoni possono valere più di quanto immaginiate. Tra i modelli più ricercati dai collezionisti sfegatati troviamo: