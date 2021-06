Gli sconti disponibili da Comet sono davvero da pazzi, ed anticipano il Black Friday proponendosi come validissime alternative agli acquisti effettuabili su Amazon o sui principali siti internet. Il risparmio è importante anche su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere completati anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto solamente al superamento dei 199 euro di spesa, previa approvazione da parte della finanziaria.

Comet: queste sono le offerte più pazze del momento

La campagna promozionale di Comet è composta da oltre 45 pagine differenti, al suo interno si possono trovare offerte per tutti i gusti, ed appartenenti alle più svariate fasce di prezzo. I top di gamma mobile coinvolgono Samsung Galaxy S21+ a 799 euro, Samsung Galaxy S21 a 729 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 1129 euro e Samsung Galaxy S20 FE a 449 euro (senza dimenticarsi degli ultimi Xiaomi o Oppo).

Rientrando nella fascia intermedia della telefonia mobile, risulta essere possibile acquistare Wiko Y81, Samsung Galaxy A32, Galaxy A21s, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 9 o similari.

Le occasioni sono talmente tante da non poterle assolutamente riassumere in un elenco qui nell’articolo, per questo motivo raccomandiamo caldamente la visione delle pagine che potete trovare poco sotto.