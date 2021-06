WiFi Italia è il progetto, già attivo in molti Comuni italiani, che regala HotSpot di rete gratuiti a tutti. In pratica si tratta di una connessione internet gratis accessibile da chiunque! Ecco come accedervi e quali sono i Comuni che offrono già il servizio di WiFi Italia.

WiFi Italia è la connessione internet gratis per tutti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, già da diverso tempo, permette a qualsiasi Comune italiano di accedere al progetto WiFi Italia. Si tratta di un servizio volto a beneficio di tutti i cittadini per garantire punti di accesso in diverse zone della città o del paese.

Questi, attraverso l’app dedicata disponibile sia per Android che per iOS, possono così collegarsi automaticamente, ma soprattutto gratuitamente, a una rete per navigare in internet. WiFi Italia è un’iniziativa il cui sviluppo effettivo è stato affidato a Infratel Italia che, da gennaio 2019, ha affidato i lavori a TIM. Da marzo 2020 questo progetto è stato esteso anche alle strutture sanitarie e ospedaliere con l’obbiettivo di installare 5.000 HotSpot gratuiti.

WiFi Italia è presente, ad oggi, in ben 3609 siti tra Comuni e ospedali. Sono stati stanziati ben 45 milioni di euro per la realizzazione di questo servizio. Ogni Comune può farne richiesta e così offrire ai suoi cittadini una connessione internet gratuita in alcuni punti del territorio.

Cosa devono garantire i Comuni e come possono i cittadini farne richiesta

I Comuni devono garantire una manutenzione regolare e il servizio WiFi Italia attivo per almeno 3 anni. Non sono solo loro però a poter richiedere di accedere a questo progetto.

Infatti anche qualsiasi cittadino italiano che vive in un Comune, ancora sprovvisto da WiFi Italia, può farne richiesta attraverso l’app dedicata. In questo modo, raggiunto un numero di richieste sufficienti, in poco tempo, saranno installati gli HotSpot ad accesso gratuito.

Se però avete bisogno di una connessione internet a casa, perché i punti di accesso gratuiti sono lontani, potete sempre fare richiesta del Bonus Internet con TIM.