Xiaomi ha fatto notizia quando ha presentato la sua tecnologia di ricarica rapida cablata da 100 W nel 2019, che prometteva di caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 17 minuti. OPPO ha superato la societá con la sua soluzione di ricarica rapida cablata da 125 W un anno dopo. Ora, Xiaomi ha appena riconquistato il primo posto e con un enorme margine.

La societá ha appena mostrato la sua ultima tecnologia di ricarica veloce, che secondo l’azienda stabilisce un record mondiale per la velocità di ricarica sia cablata che wireless. Xiaomi afferma che la sua nuova soluzione HyperCharging può caricare una batteria da 4.000 mAh con un caricabatterie cablato in soli 8 minuti o in 15 minuti con un caricabatterie wireless.

Xiaomi non utilizzerá questa tecnologia molto presto

La società ha dimostrato in un video un Mi 11 Ultra modificato che si ricarica con un caricabatterie cablato da 200 W. Il video mostra lo smartphone che raggiunge il 10% dallo 0% in soli 44 secondi, il 50% in 3 minuti, con la carica completa che arrivava in poco meno di 8 minuti. Nel frattempo, la demo di ricarica wireless mostra che lo smartphone raggiunge il 10% in 1 minuto, il 50% in 7 minuti e il 100% in 15 minuti.

Tuttavia, la nuova tecnologia di ricarica HyperCharge è lungi dall’essere pronta per il rilascio commerciale. Anche l’attuale tecnologia di ricarica da 120 W di Xioami ha fatto il suo debutto solo su un singolo dispositivo: Mi 10 Ultra. Xiaomi ha deciso di abbandonare la ricarica da 120 W sui dispositivi successivi a causa dei timori di una grave riduzione della durata della batteria a lungo termine.

Di conseguenza, il device dell’azienda, Xiaomi Mi 11 Ultra, raggiunge i 67 W per la ricarica cablata e wireless. Secondo i dati dei test preliminari di Xiaomi, la capacità di una batteria a ricarica rapida da 100 W può essere inferiore di circa il 20% rispetto a una batteria di ricarica standard da 30 W.