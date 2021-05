ho. Mobile: le tre offerte shock che permettono di avere 100GB

Non bisogna mai dare per vinte le realtà che dimostrano di avere qualche occasione in meno rispetto alle aziende più grandi. Anche nel mondo dei gestori funziona in questo modo, mostrando una grande rivalità tra i classici provider e i gestori cosiddetti virtuali.

Tra questi ci sono tanti nomi ormai diventati d’attualità, soprattutto grazie al loro operato. Uno di quelli più assidui nel proporre offerte di gran livello è sicuramente ho. Mobile, gestore di tutto rispetto che tra i virtuali risulta uno dei più scelti in assoluto. Il tutto grazie al grande equilibrio tra contenuti e prezzi, i quali restano molto bassi in tutte le offerte. Ce ne sono attualmente tre che di certo possono rubare utenti a chiunque, beneficiando anche della qualità di rete di Vodafone.

ho. Mobile batte tutti grazie a tre offerte incredibili

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: