Kena Mobile e le 3 offerte con rimborso mensile gratuito

Kena Mobile si prende il mercato della telefonia mobile con tre offerte strepitose e con un’iniziativa che sarà valida fino al 3 giugno. Gli utenti che sottoscriveranno le promo in questione potranno avere l’opportunità di ricevere un rimborso mensile di 2 euro.

“Inserisci il Codice “YOUeME” prima di completare il tuo ordine online o indicalo all’Operatore del Negozio o del 181. Riceverai un altro codice da fornire ad un amico. Non appena anche il tuo amico porterà il suo numero e diventerà Cliente Kena, dopo ogni rinnovo della vostra offerta, riceverete entrambi un rimborso di 2 euro ogni mese per tutta la durata della vostra permanenza in Kena; in caso di cessazione di una delle linee 2 linee You&Me perderete entrambi il diritto al rimborso mensile“.

Kena Mobile non ha rivali grazie a queste tre offerte

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti

SMS senza limiti

50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti

SMS senza limiti

100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: