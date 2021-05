Tramite una nuova campagna SMS, Vodafone sta proponendo l’offerta Special 50 Digital Edition ad alcuni suoi ex clienti che avevano lasciato i consensi commerciali. È previsto un costo di 7 euro al mese addebitato di base su credito residuo.

Coloro che ricevono l’invito da parte dell’operatore possono attivare l’offerta entro il 31 Maggio 2021, ma non si esclude che lo stesso messaggio possa venire inviato anche con scadenze differenti. Scopriamo maggiori dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 50 Digital Edition a 7 euro

Attivando Vodafone Special 50 Digital Edition si ottiene un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati fino in 4G a un prezzo mensile personalizzato, in questo caso pari a 7 euro al mese. Nonostante i rinnovi vengano addebitati su credito residuo, il cliente può attivare il metodo di pagamento Smart Pay successivamente, addebitando il costo mensile dell’offerta su carta di credito o domiciliazione SEPA SDD.

Il costo di attivazione e quello per la nuova SIM sono entrambi gratuiti. Sottoscrivendo l’offerta online, il pagamento va effettuato con carta di credito o IBAN. Per attivare l’offerta bisogna recarsi presso un negozio Vodafone aderente oppure utilizzare l’apposito link presente nell’SMS winback. In quest’ultimo caso, il cliente viene rimandato alla pagina dedicata dove bisogna inserire il numero di telefono sul quale si è ricevuto il messaggio.

Ecco l’esempio di un SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 31 Maggio 2021“. Se non si riceve alcun SMS winback, si segnala che è possibile comunque attivare la variante Operator Attack dell’offerta, disponibile fino a nuova comunicazione sia online che nei negozi. In questo caso, tuttavia, è previsto un prezzo di 7,99 euro al mese.