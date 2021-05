Con l’attesissimo Worldwide Developers Conference dietro l’angolo, Apple continua a perfezionare un sistema operativo già straordinariamente stabile e fluido. Dopo meno di un mese da iOS 14.5, l’ultimo aggiornamento della piattaforma software mobile è leggermente meno ricco di funzionalità rispetto al suo predecessore.

iOS 14.6 risolve alcuni problemi molto specifici riguardanti lo sblocco con la funzionalità Apple Watch, la connettività Bluetooth, i promemoria, le estensioni di blocco delle chiamate e le prestazioni dell’iPhone durante l’avvio. Ora, tutto è pronto per l’arrivo dell’audio loseless e spaziale con funzionalità Dolby Atmos su Apple Music.

iOS 14.6: l’aggiornamento é giá disponibile per il download

Un’altra funzionalità annunciata in precedenza consente ai clienti di Apple Card di aggiungere fino a cinque persone diverse a un singolo account, il che significa che le famiglie possono monitorare e gestire più facilmente le loro spese. L’aggiornamento iOS 14.6 include anche alcuni miglioramenti AirTag, Find My e Accessibility che potrebbero comunque tornare utili per i possessori di iPhone che fanno affidamento su queste funzionalitá.

Apple ha annunciato gli abbonamenti ai podcast Apple prima di iOS 14.6 ed ora è disponibile. Questo, come suggerisce il nome, è un servizio in abbonamento per podcast, che fornisce ascolto senza pubblicità, accesso anticipato ai contenuti e contenuti esclusivi. Tuttavia non è un unico abbonamento ma sarai in grado di iscriverti a singoli podcast e creator.

Inoltre, come riportato da alcuni utenti su Twitter e Reddit, le azioni svolte nell’app Shortcuts vengono eseguite più velocemente con iOS 14.6 e iOS 14.7 beta. Uno dei rapporti menziona che un collegamento con 700 azioni richiedeva circa 30 secondi per essere eseguito su iOS 14.5, ma ora viene eseguito in soli 13 secondi su iOS 14.6. Altri utenti segnalano che la velocità è leggermente aumentata con l’aggiornamento.