Google Assistant è uno dei migliori assistenti digitali. Puó fare tante cose per te, di ogni genere, come accendere o spegnere le luci, cercare informazioni come le indicazioni stradali per una posizione, il tempo, i risultati sportivi e altro. Sembra che le funzionalitá dell’assistente continuino ad essere sviluppate ed ora Google stia aggiungendo un’altra opzione tra le cose che puó fare Assistant: spegnere lo smartphone.

In questo momento per spegnere il tuo smartphone, dovresti tenere premuto il pulsante di accensione e poi spegnerlo. Tuttavia, un’analisi dell’APK di 9to5Google ha scoperto che Google ti consentirà presto di spegnere lo smartphone usando la tua voce.

Google Assistant: la funzione non é ancora disponibile

Ciò significa che se per qualsiasi motivo non riesci ad accedere immediatamente al tuo device, puoi avviare l’assistente Google e dire “Spegni” e il dispositivo si spegnerà da solo. Potrebbe suonare come il massimo della pigrizia, ma pensiamo che questo sarà un ottimo strumento per coloro che potrebbero avere problemi con l’accessibilità.

Attualmente, l’assistente Google ti dice che i controlli di alimentazione non sono disponibili o ti guida attraverso il modo corretto per spegnere lo smartphone. A questo punto non è chiaro se dicendo “Spegni telefono” lo smartphone si spegnerà immediatamente o se si aprirà il normale menu di accensione di Android con cui interagire.

In questo momento la funzione non é stata rilasciata quindi é inutile provare ad utilizzarla. Tuttavia, dato che è stata individuata nell’APK, immaginiamo che il suo lancio non dovrebbe essere troppo lontano e vi terremo aggiornati.