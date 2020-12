Google Assistant ha fatto molta strada da quando è stato annunciato nel 2016. Non solo può controllare decine di migliaia di dispositivi domestici intelligenti, ma può anche intrattenere le chiamate per te. Queste funzionalità lo hanno reso una parte importante della vita degli utenti di tutto il mondo. Sfortunatamente, per alcuni di loro, non è stato disponibile su tutti i dispositivi, inclusi gli smartphone Android / iOS e persino i display / altoparlanti intelligenti.

Per alcuni utenti, l’avvio di Google Assistant sul device restituisce un errore “Impossibile raggiungere Google al momento” o “Qualcosa è andato storto”. Il problema persiste anche dopo aver provato correzioni regolari come il riavvio dello smartphone, la cancellazione della cache / dati, l’aggiornamento dell’app o il passaggio tra dati mobili e WiFi.

Google Assistant, un problema sta affligendo alcuni utenti

A parte gli smartphone, anche gli altoparlanti intelligenti emettono codici errori come “Qualcosa è andato storto” o “Si è verificato un problema tecnico”. I display intelligenti, rispetto agli smartphone, causano più problemi poiché non vanno oltre la schermata di avvio bianca.

La cosa interessante è che una volta che un utente viene colpito dal problema tecnico, Google Assistant smette di funzionare su tutti i dispositivi. Come notato da 9to5Google, l’unica soluzione alternativa che sembra funzionare è accedere con un account Google diverso. Ciò suggerisce che il problema tecnico potrebbe essere un problema relativo all’account Google.

Per quello che vale, questo problema sembra essersi verificato poco dopo che i servizi di Google sono stati colpiti da un’interruzione del sistema di autenticazione la scorsa settimana. Tuttavia, non è chiaro se ciò sia correlato alla questione in esame. Fortunatamente, un esperto nel forum di assistenza dell’assistente ha notato che “il team di assistenza di Google è a conoscenza di questo problema”.

Sebbene non sia prevista una data specifica per la soluzione del problema, speriamo che venga risolta presto.