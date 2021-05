In questi ultimi giorni l’attenzione del gestore WindTre sembra essere rivolta soprattutto ai clienti persi. Attraverso nuove campagne di SMS winback l’operatore sta tentando di riconsolidare il rapporto con gli ex clienti proponendo loro il trasferimento del numero e l’attivazione di straordinarie offerte attraverso le quali ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati per la navigazione, a partire da soli 6,99 euro al mese.

WindTre: nuove offerte per gli ex clienti, a partire da 6,99 euro al mese!

Le offerte attualmente proposte da WindTre ai suoi ex clienti tramite SMS winback propongono contenuti identici pur richiedendo un costo di rinnovo differente. A partire da una spesa di rinnovo di soli 6,99 euro al mese, infatti, permettono di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 o 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

La WindTre GO 100 Ultra+ è la versione che prevede una spesa di rinnovo più alta. Gli utenti che procederanno l’attivazione, disponibile entro il 27 maggio, salvo ulteriori proroghe, dovranno infatti andare incontro a una spesa di 10,99 euro al mese.

La WindTre GO 50 Fire + Limited Edition, invece, potrà essere richiesta entro il 25 maggio, salvo ulteriori proroghe, a un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese.

L’offerta WindTre GO 100 Fire, infine, potrà essere richiesta entro il 26 maggio, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore, a un costo di soli 6,99 euro al mese.

Si ricorda che le offerte qui elencate non potranno essere richieste indipendentemente da tutti gli interessati ma soltanto dagli ex clienti WindTre che riceveranno in questi giorni l’apposita comunicazione da parte dell’operatore.