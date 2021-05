Arriva da Expert un nuovo incredibile SottoCosto, appositamente pensato dall’azienda per avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, senza effettivamente richiedere un esborso particolarmente elevato, e permettendo l’accesso alla fascia alta del segmento mobile.

Il risparmio è incredibile, anche se è necessario prestare attenzione alle scorte effettivamente disponibili in negozio o sul sito; essendo un SottoCosto sono estremamente limitate e potrebbero effettivamente terminare prima del previsto. Gli acquisti, ad ogni modo, potranno essere completati a questi prezzi fino al 2 giugno, anche ricevendo la merce presso il proprio domicilio (a pagamento).

Expert: occasioni a non finire per tutti

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, nello specifico è possibile acquistare Samsung Galaxy A52 a 299 euro, Samsung galaxy A12 a 149 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Realme 7 a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro, Oppo A53 a 149 euro, Motorola Moto E6i a 99 euro, Oppo Find X3 Lite a 399 euro, iPhone 12 a 759 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Xiaomi Mi 10T a 379 euro, Vivo Y20s a 149 euro e Wiko Y62 a 79 euro.

All’interno della campagna promozionale è anche possibile trovare svariate categorie merceologiche coinvolte, tutte di pregevole importanza, e con sconti da non perdere assolutamente di vista. Per avere un’idea di cosa il volantino Expert ha riservato direttamente a voi, dovete aprire subito le pagine che potete trovare nel nostro articolo, in tal modo scoprirete in anteprima assoluta tutti i prezzi di vendita.