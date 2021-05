Non piace davvero a nessuno la possibilità che qualcuno possa leggere i nostri messaggi privati di WhatsApp, ma attualmente non è un qualcosa di impossibile. Può infatti capitare che lasciamo il nostro cellulare su una scrivania mentre si lavora o che si vanno a verificare altre situazioni per cui la nostra privacy e temporaneamente compromessa.

Di fatto, oramai, l’app di messaggistica istantanea contenete davvero tantissime informazioni personali, motivo per cui la chat va protetta assolutamente. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: ecco come si può evitare che qualcuno legga la nostra chat

Tuttavia, dinnanzi a queste situazioni non bisogna di certo spaventarsi. Questo perché WhatsApp, nel corso del tempo, è riuscita ad elaborare diversi strumenti di tutela, in particolar modo per far sì che gli hacker stiano lontano. Contemporaneamente, ha anche ideato alcune impostazioni per cercare di tamponare tutte le nostre dimenticanze quotidiane.

Anche per quanto riguarda la chat, esiste un modo per far sì che nessuno le legga mentre siamo assenti. Infatti, se non si dispone di un sistema di sicurezza del telefono, si può sempre andare a tamponare con il blocco dell’app mediante impronta digitale.

Per poter impostare questo strumento di protezione bisognerà andare su Account e successivamente su Privacy. Scorrendo in basso si trova la funzione “Blocco con impronta digitale“. Una volta che l’avremo attivata, si potrà entrare nell’app solamente andando a premere con il nostro dito.

Essendo che si tratta di una possibilità prevista già nelle Impostazioni, moltissimi praticamente la ignorano, ma è giusto metterla in evidenza, così che tante persone possano tutelarsi efficacemente.