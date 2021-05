Oggi è l’ultimo giorno per poter approfittare di una tra le offerte più speciali di TIM. Si tratta TIM Special 70 che offre 70 Giga a 9,99 euro al mese. Non c’è tempo da perdere la promozione scade oggi e include minuti e SMS illimitati!

Un’offerta davvero interessante che l’operatore nazionale ha riservato solo ad alcuni ex clienti selezionati. Una sorta di tariffa operator attack in grado di ingolosire chiunque. Questa promozione sarebbe dovuta scadere il 19 maggio 2021, ma TIM l’ha voluta prorogare fino a oggi, salvo diversa comunicazione.

TIM Special 70: minuti e SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati

TIM continua a sorprendere con le sue offerte in puro stile winback. Nondimeno ha deciso di prorogare una delle promo operator attack più golose di sempre. Si tratta della TIM Special 70 che, inviata ad alcuni ex clienti selezionati, ha proprio tutte le caratteristiche per ingolosirli.

Cosa include questa interessante offerta? L’offerta TIM Special 70 a 9,99 euro al mese offre un bundle di tutto rispetto:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

70 Giga di traffico dati sotto copertura 2G, 3G e 4G.

Il costo di attivazione è gratuito. Inoltre TIM garantisce per la sua rete dati fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Altri servizi davvero speciali sono inclusi in questa offerta

Altri servizi davvero speciali sono inclusi in questa formidabile offerta. Infatti oltre a quelli di reperibilità tra cui Lo Sai e Chiama Ora, ci sono anche Tim Base e Chat. Quest’ultimo permette ai clienti di navigare sulle app di chat più popolari senza consumare i Giga del piano tariffario. Niente male vero?

Interessante iniziativa, che può essere attivata successivamente, è quella con cui TIM regala 5 euro di bonus benvenuto a chi abbina come metodo di ricarica automatica, sulla sua app ufficiale, con Satispay.