Gli utenti Instagram in versione mobile hanno sempre avuto un vantaggio di non poco conto rispetto agli utilizzatori attivi tramite web-app su PC. La possibilità di interagire con i messaggi Direct è arrivata soltanto in tempi piuttosto recenti mentre spunta all’orizzonte una nuova ghiotta possibilità che riduce le distanze tra le due piattaforme. Ecco che cosa ha comunicato Facebook in merito al prossimo update del sistema.

Instagram: su PC sarà possibile sfruttare questa nuova possibilità

Nel corso degli ultimi anni la popolarità del social network fotografico per eccellenza è cresciuta in Italia come nel resto del Mondo. La sua centralità nel mondo mobile ha lasciato non poche lacune in ambiente Desktop. Ma presto questa politica di restrizioni e differenziazioni potrebbe cambiare in virtù di ciò che è stato reso noto dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi che attraverso un tweet ha pubblicato una serie di screen a testimoniare il nuovo bagaglio tecnico della versione Instagram PC.

Da questo post scopriamo che gli utenti saranno presto in grado di postare contenuti attraverso le più comuni piattaforme standalone, cosa attualmente impossibile e fortemente limitata. Di fatto la barra in alto mostrerà un inedito pulsante dedicato alla creazione dei contenuti. Rispecchia in tutto e per tutto quello in uso per le versioni mobile. Lo clicchiamo e aggiungiamo una foto da pubblicare con tanto di didascalia e filtri eventualmente da applicare oltre che tag ed info posizionali.

Una possibilità attualmente estesa solo ad un numero ristretto di utenti ma presto potremo vederla in azione anche in Italia a seguito di un attesissimo aggiornamento Instagram per il quale ci riserviamo di definire nuove informazioni aggiornate non appena possibile. Seguiteci per non perdere tutte le novità in arrivo.