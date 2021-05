Recentemente, abbiamo scoperto che Samsung ha registrato il nome “Z Roll”. Ciò suggerisce che la società sta lavorando ad un dispositivo con display estendibile. Samsung ha anche recentemente registrato il nome “Z Slide” all’Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale, indicando l’ennesimo ingresso nella gamma di dispositivi “Z”. Il marchio è elencato nella Classe 9, cioè la classe che indica uno smartphone o un tablet.

Al momento non ci sono informazioni su questo Z Slide. LetsGoDigital ha fornito un rendering di mockup e ipotizza che lo smartphone possa avere un display estensibile che cresce verticalmente. Il Z Roll, invece, si espande orizzontalmente per trasformarsi in un display con le dimensioni di un tablet.

Samsung: i nuovi dispositivi potrebbero arrivare nel 2023

Si potrebbe pensare ai due come versioni “evolute” dei dispositivi Z Flip e Z Roll. All’inizio di questa settimana, Samsung Display ha mostrato alcuni dei display su cui stava lavorando, incluso il dispositivo pieghevole a S. Quest’ultimo è un dispositivi che si divide in tre sezioni e si piega in due punti. Probabilmente, questo dispositivo non farà parte della serie Z, secondo LetsGoDigital, dunque sará una serie a parte ma non cisono ancora i dettagli.

Ad agosto, Samsung dovrebbe annunciare i nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 2, ma dovrebbero arrivare sul mercato solo nel 2022. Dunque, è probabile che la società stia preparando una sorpresa per i suoi fan con i prossimi Z Roll e Z Slide. Qualunque cosa esso siano, non arriveranno quest’anno e potremmo dover attendere fino al 2023 per vederli sul mercato.