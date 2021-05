Iliad: l'operatore ci accompagna con le sue promo anche all'estero

Manca sempre meno all’arrivo dell’estate e per questa ragione gli operatori telefonici stanno impiegando tutte le energie per realizzare promozioni che accompagnino i clienti al mare, in montagna o in piscina. Ovviamente Iliad ci ha messo del suo ed ha pensato al benessere dei suoi clienti anche durante il mese estivo. Seppur ci troviamo al di fuori della zona di comfort, ecco la promozione che vi permetterà di rimanere in contatto col mondo. Va precisato che per l’estero ovvero per l’Unione Europea non esistono vere e proprie promozioni ma si possono utilizzare i servizi anche al di fuori dell’Italia.

Iliad: chiamate, messaggi ed internet anche all’estero

Le offerte Iliad si potranno usare anche all’estero (in Unione Europea). Dei messaggi e dei minuti non cambierà nulla, mentre il quantitativo di gigabyte varierà in base all’offerta sottoscritta.

Nel caso della Giga 100 nonché la promo che costa 9,99 euro al mese con 5G incluso i giga in roaming Europa saranno in tutto 6. I paesi nei quali si potranno utilizzare sono la Germania, le Antille francesi, l’Austria, il Belgio e la Bulgaria. Inoltre Cipro, la Croazia, la Danimarca, la Spagna e l’Estonia. E ancora Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Liechtenstein, Islanda, Ungheria, Irlanda e Lettonia. Inoltre la Lituania, Malta, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Riunione, Mayotte, Norvegia e Paesi Bassi. Infine Romania, Svezia, Regno Unito, Slovenia, Saint-Pierre e Miquelon e Slovacchia.

L’offerta di Iliad regalerà 100 Gb di internet anche alla velocità del 5G (qualora vi sia smartphone compatibile).

Nello specifico, tra le altre promo Iliad proposte ed utilizzabili anche all’estero vi è Giga 40 che costa 6,99 euro al mese ed offre 40 Gb e minuti e messaggi illimitati. I gigabyte disponibili invece sono 4.