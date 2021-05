Snap Spectacles è il nome della nuova generazione di smartglass presentata da Snapchat. I nuovi occhiali differiscono dalle precedenti versioni per l’introduzione di una novità particolarmente interessante che rende l’esperienza ancora più avvolgente. Snapchat ha infatti sfruttato la realtà aumentata al fine di proporre nuove funzionalità.

Snapchat lancia i nuovi occhiali AR ma non sarà possibile acquistarli!

Gli occhiali per la realtà aumentata annunciati da Snapchat durante l’ultimo Partner Summit non potranno essere acquistati da tutti gli interessati. L’azienda ha infatti annunciato i suoi nuovi smartglass riservandone l’utilizzo ai creatori.

Le differenze riguardo ai modelli precedentemente lanciati dal colosso riguardano anche l’estetica. I nuovi Snap Spectacles presentano una struttura particolarmente leggera, di soli 134 grammi. La caratteristica costituisce sicuramente un pregio se considerato il peso di circa 300-400 grammi dei visori per la realtà aumentata e virtuale attualmente in commercio. A riguardo anche Apple, secondo le varie voci, sembra volersi impegnare al fine di procedere con la realizzazione di smartglass particolarmente leggeri. Tra quelle che potrebbero essere le pecche dei nuovi occhiali AR di Snapchat sembra esserci l’autonomia che potrebbe non superare i 30 minuti di utilizzo continuo.

Alle funzionalità già presentate dal colosso ne saranno aggiunte di ulteriori ancora più interessanti. Coloro che avranno la possibilità di utilizzare gli Snap Spectacles potranno inquadrare una serie di alimenti e conoscere tutte le possibili ricette; potranno, inoltre, scegliere delle foto e ottenere anche dei consigli sui propri outfit. Gli occhiali potranno essere gestiti dai creatori tramite la superficie touch e attraverso i comandi vocali.