I nuovi prezzi del volantino Bennet raggiungono livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di occasioni sempre più interessanti e ricche di qualità, senza essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale corrente, come sempre accade quando parliamo di Bennet, risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, senza vincoli territoriali. Gli utenti vi possono accedere recandosi personalmente in negozio, fruendo di prodotti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand (nel caso della telefonia mobile).

Bennet: la spesa è ridottissima

I modelli di smartphone in promozione da Bennet spaziano dai brandizzati Apple, al sistema operativo Android.

In quest’ultimo segmento troviamo dispositivi molto economici, generalmente in vendita a meno di 219 euro, rappresentati da Samsung Galaxy A51 (disponibile proprio al suddetto prezzo), galaxy A02s e Xiaomi Redmi Note 9S.

Molto più interessanti sono le proposte legate al marchio Apple, il quale promette l’accesso a iPhone 12 Mini, disponibile a 749 euro, come anche l’ex top di gamma iPhone 11, il cui prezzo ora è sceso a 549 euro, in vendita nelle varianti rispettivamente di 128 e 64GB di memoria interna.

Le occasioni del volantino Bennet toccano anche il mondo dei televisori di ultima generazione, con il plus rappresentato dal modello da 65 pollici di Samsung, in particolare un TV LED con possibilità di installare le applicazioni.

