Sembra stia diventando una moda. Succede sempre più spesso. I disservizi da parte degli operatori telefonici purtroppo sono molto frequenti. Infatti proprio WindTre e Vodafone, a cavallo tra il 18 e il 19 maggio, hanno avuto problemi di connessione. Sia per quanto riguarda la rete mobile che per quella fissa. Di conseguenza down di rete per molti clienti che hanno dato il via a diverse segnalazioni. Ecco come risolvere questi problemi senza arrabbiarsi, siano essi di WindTre, Vodafone o qualsivoglia operatore.

Down di rete: vittime di nuovo i clienti WindTre e Vodafone

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio sono partite diverse segnalazioni da tutta Italia in merito a disservizi di rete di due importanti operatori: WindTre e Vodafone. Sia per l’uno che per l’altro provider i problemi hanno interessato la linea fissa e la linea mobile.

Se per i clienti WindTre la situazione era rientrata nella prima mattina, per quelli Vodafone invece, come si evince dal grafico, i problemi sono durati anche oltre le 9:00 soprattutto sula linea fissa. Per qualche ora anche WindTre presentava qualche rallentamento nella connessione mobile. Ora invece sembra tutto rientrato nella normalità.

Come risolvere i problemi di connessione

Come si possono risolvere i problemi di connessione? Non c’è un metodo per potere cancellare ciò che non vorremmo mai potesse succedere e cioè essere tagliati fuori dal mondo. Esistono però diversi consigli per superare i down dei provider senza farsi prendere dal panico e soprattutto senza arrabbiarsi. Intanto ieri è toccato ai clienti WindTre, domani toccherà a quelli Vodafone e poi ancora TIM o Iliad e così via.

La prima cosa da fare è scongiurare che sia un problema del proprio dispositivo. Per far questo basta recarsi sul sito di segnalazioni downdetector.it. Si tratta di un servizio che monitora in tempo reale problemi o periodi di inattività di rete o applicazioni. Nel caso specifico chi si è trovato ad affrontare i down di rete di WindTre e Vodafone, recandosi su questo sito e selezionando l’icona del proprio operatore, poteva accertarsi che il problema fosse generalizzato.