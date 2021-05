Incredibile vantaggio in questi giorni! Fino al 23 maggio 2021, attivando online l’offerta Vodafone Internet Unlimited, navighi a casa con la linea fissa di Vodafone e ricevi in regalo un buono spesa da 100 euro. Non ci sono vincoli di durata. Ecco i dettagli di questa sorprendente iniziativa.

Vodafone Internet Unlimited: tutto illimitato e un buono spesa da 100 euro in regalo

Meglio sbrigarsi. Vodafone, fino al 23 maggio 2021, a chi attiva online la sua offerta Vodafone Internet Unlimited con tutto illimitato, regala un buono spesa dal valore di 100 euro. Hanno aderito a questa iniziativa i seguenti supermercati: Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W.

Ecco i dettagli dell’offerta Vodafone Internet Unlimited a 27,90 euro al mese:

internet illimitato Fibra o ADSL a seconda della copertura;

Fibra o ADSL a seconda della copertura; velocità garantita fino a 1 Gbps in FFTH sulla GigaNetwork Fibra ;

in sulla ; Modem con Wi-Fi Optimizer incluso nell’offerta;

con incluso nell’offerta; costo di attivazione gratuito;

costi di spedizione gratuiti;

nessun vincolo di durata;

buono spesa dal valore di 100 euro disponibile all’attivazione fino al 23 maggio 2021.

Questa offerta non prevede un bundle di chiamate e nemmeno un’offerta mobile. Vodafone con Internet Unlimited si propone a tutti coloro che hanno bisogno solamente di internet a casa.

Un ottimo vantaggio è anche il buono spesa che l’operatore anglosassone regala attivando questa promo. Del valore di 100 euro può essere utilizzato in tutti i supermercati che hanno aderito all’offerta. Una volta ricevuto il buono, per utilizzarlo sarà necessario collegarsi alla pagina vodafone-buonospesa.

Dopo essersi registrati si potrà così ottenere il proprio privilegio. Bisognerà selezionare una delle catene di supermercati disponibili prima di attivarlo. In questo modo si riceverà lo sconto che verrà erogato in formato digitale o stampabile. Termini e condizioni si possono trovare direttamente alla pagine ufficiale di Vodafone.

Insomma un’ottima iniziativa da non lasciarsi scappare. Vodafone sta facendo strage con offerte davvero irresistibili. Meglio non perdere tempo e approfittare di queste incredibili promozioni.