I piani vaccinali quasi tutti i paesi nel mondo hanno sostanzialmente un problema, che può diventarlo o meno in realtà. Sono su base volontaria e questo vuol dire che anche se stanno proseguendo bene, a un certo punto ci sarà comunque un calo delle somministrazioni nonostante la popolazione non sia tutta protetta. Alcuni paesi stanno cercando di convincere le persone a prendere i vaccini in modo particolari.

Abbiamo già visto come negli Stati Uniti si passa dall’offrire della birra gratuita a vincere anche fino a un milione dollari passando per il mezzo ricevendo anche biglietti gratis per partite di baseball. In Thailandia, una città nello specifico, ha deciso un premio molto diverso in cambio delle somministrazioni dei vaccini Covid-19, delle mucche.

Vaccini Covid-19: una mucca gratis se ti fai vaccinare

Anche in questo caso è più una lotteria e non ognuno può portarsi a casa una mucca, ma ce ne sono tante in palio. In sostanza, una città di 43.000 abitanti ha deciso che regalerà un bovino a settimana per 24 settimane a un fortunato che verrà estratto nella lista di quelli che hanno preso i vaccini Covid-19. La campagna è stata un successo tanto che in un paio di giorni sono passati da centinaia di dosi somministrate a oltre un migliaio al giorno.

Ovviamente per una società come la nostra una mucca sembra un premio abbastanza ridicolo, ma in Thailandia no. Per alcuni può essere una fonte di guadagno importante, anche solo per una rivendita e non l’utilizzo. L’importante alla fine è somministrare più vaccini Covid-19 possibili.