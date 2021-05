Anche nel mese di Maggio, i clienti di TIM avranno la possibilità di accedere all’oramai celebre bonus internet. I clienti del gestore italiano che desiderano sottoscrivere una tariffa per la Fibra Ottica riceveranno uno sconto pari a 500 euro. In base all’attuale schema previsto a livello governativo, il bonus internet potrà essere riscattato da tutti coloro che presentano un’attestazione ISEE aggiornata al 2020. Il valore economico dell’ISEE per usufruire dell’agevolazione deve essere uguale o inferiore a 20mila euro.

TIM, per la Fibra ottica c’è uno sconto di 500 euro per gli italiani

La scelta dell’offerta commerciale di TIM è speculare a quella di WindTre e Vodafone. Gli abbonati del gestore avranno accesso ad un doppio canale per il bonus internet. Una parte dello sconto è prevista riduzione netta sul costo della propria tariffa di Fibra ottica. Una seconda parte del bonus sarà invece garantita come sconto libero per l’acquisto di un tablet.

I clienti di TIM che decidono di attivare una tariffa Fibra ottica con il beneficio del bonus internet pagheranno un costo mensile dal valore di 19,90 euro. In questo prezzo risulta già inclusa la riduzione del bonus internet. Per quanto concerne i consumi, gli abbonati riceveranno connessione libera con le velocità della Fibra ottica più telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.

Per il capitolo tablet, gli utenti di TIM potranno acquistare un nuovo modello di Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Questo dispositivo, in associazione alla tariffa Fibra ottica, potrà essere acquistato al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro.