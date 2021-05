Oramai è ufficiale. La casa di carta arriverà sul catalogo di Netflix entro la fine del 2021. Gli appassionati di mezzo mondo della tv spagnola attendono con grande ansia gli episodi della quinta stagione per un titolo divenuto oramai un cult. Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che farà particolarmente piacere ai fans.

La casa di carta: l’annuncio dello stop alle riprese

Dopo i ritardi caratterizzata dalla pandemia e dai rigidi protocolli per le riprese cinematografiche in Spagna così come in altre zone del mondo, le riprese de La casa di carta sono ufficialmente concluse.

L’annuncio sullo stop alle riprese de La casa di carta è stato diffuso cinque giorni fa direttamente da Netflix attraverso i suoi canali social. Il post, diffuso sia su Facebook che su Instagram, ha ricevuto migliaia di interazione, segno dell’attesa che accompagna oramai da un anno gli episodi finali della serie spagnola.

Se la notizia circa la fine delle riprese fa pensare all’uscita de La casa di carta entro l’anno – annuncio tra l’altro già anticipato da una locandina promozionale della stessa Netflix – ad oggi non ci sono ancora notizie ufficiali circa una possibile messa in onda.

Sulla quinta edizione della La casa di carta circolano soltanto una serie di indiscrezioni e di rumors. La via più plausibile è che i prossimi episodi possano arrivare entro il prossimo Settembre 2021. L’attesa del pubblico sarà ingannata da una sere di novità in onda sempre su Netflix. Sulla piattaforma streaming è in arrivo la quinta stagione di Lucifer a partire dal 28 Maggio.