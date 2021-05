Outer Banks 2: quanto manca all'arrivo della serie tv su Netflix?

Outer Banks 2: la trama, il cast e il trailer

La seconda stagione del teen drama Outer Banks arriverà sicuramente in estate. Come spiegano i produttori esecutivi Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke durante un comunicato: “La seconda stagione metterà alla prova la nostra troupe come mai prima d’ora”. Poi proseguono: “Abbiamo alzato il volume su tutto ciò che i fan hanno amato della prima stagione: più mistero, più romanticismo e posta in gioco più alta. È un’avventura piena di azione e colpi di scena e queste foto offrono uno sguardo sul prossimo capitolo. Tutto quello che possiamo dire per ora è allacciati la cintura, sarà una corsa sfrenata”.

Facciamo ora un salto nel passato: nella prima stagione di Outer Banks, John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), i loro amici JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) e Pope (Jonathan Daviss) cercavano le Outer Banks del North Carolina per il relitto del Royal Merchant, una nave affondata con 400 milioni di dollari in oro a bordo.

Alla fine i ragazzi – i Pogues – trovarono ciò che avevano perso, ma il padre di Sarah, Ward (Charles Esten), rubò loro l’oro, incastrando John B. Come si concludeva? John B e Sarah venivano coinvolti in un incidente apparentemente mortale. “I Pogues pensano che John B e Sarah siano morti”, aveva accennato in passato Jonas Pate. “Così ci siamo resi conto che questo ci ha dato alcune possibilità drammatiche che avremmo potuto esplorare prima di riunirli tutti. Adoriamo quella parte dello spettacolo, avere i Pogues insieme. È allora che sentiamo che questo spettacolo sta funzionando al meglio”.

Qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle!