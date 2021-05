Netflix: l'estate non frenerà la voglia di vedere le serie tv, ecco le novità di Giugno

Negli ultimi mesi la piattaforma Netflix, così come Disney+ e tante altre, ha subito un calo evidente di iscrizioni. Ciononostante il colosso americano stringe i denti e lancia l’asso svelando con largo anticipo le serie che arriveranno a Giugno.

Netflix: cosa vedremo a giugno sulla piattaforma?

Netflix sta dimostrando per l’ennesima volta la sua determinazione nel rimanere in testa alla classifica delle migliori piattaforme di streaming. Come? La risposta è evidente.

1 giugno 2021 Martedì

After Life (Stagione 2)

La vita bugiarda degli adulti [serie tv]

Ozark (Stagione 3)

2 giugno 2021 Mercoledì

The Midnight Gospel (animata)

Ozark – Stagione 4 [serie tv]

4 giugno 2021 Venerdì

La casa di carta (Stagione 4, originale Netflix)

Le amiche di mamma: La stagione dell’addio

5 giugno 2021 Sabato

Community (Stagioni 1-6)

7 giugno 2021 Lunedì

Self Made: La vita di Madam C. J. Walker (miniserie, originale Netflix)

8 giugno 2021 Martedì

Freud (originale Netflix)

Le imperatrici della notte (originale Netflix)

Outer Banks (originale Netflix)

9 giugno 2021 Mercoledì

Vampires

10 giugno 2021 Giovedì

Prova a sfidarmi (originale)

11 giugno 2021 Venerdì

Lettera al re (originale Netflix)

Le ragazze del centralino (Ultima stagione, seconda parte)

On My Block (Stagione 3)

12 giugno 2021 Sabato

Greenhouse Academy (Stagione 4, originale Netflix)

13 giugno 2021 Domenica

Feel Good

14 giugno 2021 Lunedì

Non ho mai – Stagione 2 [serie tv]

15 giugno 2021 Martedì

I delitti di Valhalla

Lettera al Re

16 giugno 2021 Mercoledì

Kingdom (Stagione 2)

17 giugno 2021 Giovedì

Elite (Stagione 3)

New Girl (Stagione 7)

18 giugno 2021 Venerdì

Bloodride

LOVE, DEATH AND ROBOTS

20 giugno 2021 Domenica

The protector (Stagione 3, originale Netflix)

21 giugno 2021 Lunedì

Vikings (Stagione 6, Parte 1)

Lucifer – Stagione 5A

NARCOS

22 giugno 2021 Martedì

Riverdale (Stagione 3)

23 giugno 2021 Mercoledì

Altered Carbon (Stagione 2)

24 giugno 2021 Giovedì

Modern Family (Stagione 9)

25 giugno 2021 Venerdì

Summertime – Stagione 2 [serie tv]

28 giugno 2021 Lunedì

MINDHUNTER

29 giugno 2021 Martedì

The Rain – Stagione 3

30 giugno 2021 Mercoledì