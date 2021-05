Iliad: 9,99 euro al mese e 5G gratis, ecco cosa include la Giga 100

Attualmente, senza troppi giri di parole, c’è un gestore da battere per i tanti provider mobili italiani: si tratta di Iliad. In molti avevano già indovinato ma di certo sarà comunque difficile per gli altri gestori fare il colpo grosso.

Iliad presenta infatti ancora troppi vantaggi per sopperire ai colpi di altre realtà, le quali si dimostrano altrettanto o quasi performanti. Allo stesso tempo il provider proveniente dalla Francia continua a dimostrare di avere i migliori contenuti ma soprattutto i prezzi migliori. Un aspetto da non sottovalutare è la durata dei prezzi, la quale almeno per adesso risulta interminabile. Un nuovo esempio è stato fornito da Iliad con l’ultima offerta da 100 giga, la quale è stata prolungata ulteriormente. Sul sito ufficiale trovate dunque la promo con anche un regalo offerto direttamente dall’azienda.

Iliad: 100 giga con il 5G gratis il tutto per un prezzo di 9,99 € al mese per sempre

La migliore offerta di Iliad sta facendo girare la testa anche a coloro che da sempre si trovano bene con il proprio gestore di appartenenza. Visti i contenuti ma soprattutto il prezzo in questione, è inevitabile che a qualcuno saltino dei grilli per la testa.

La Giga 100 infatti permette di avere davvero tutto ogni mese e per sempre. Al suo interno ci sono minuti ed SMS illimitati verso tutti i gestori, oltre ad un corrispettivo di 100 giga per navigare sul web. Inoltre Iliad include all’interno del prezzo di soli 9,99 € al meseanche la connessione 5G senza alcun limite. L’offerta non ha alcuna data di scadenza.