Pochi giorno dopo aver svelato la nuova linea di dispositivi ZenFone 8, Asus ha rilasciato il primo aggiornamento OTA per entrambi i suoi dispositivi. Il primo aggiornamento porta diversi miglioramenti alle prestazioni dello smartphone, alla qualitá della fotocamera e alla connettivitá. É presente anche la patch di sicurezza Android per aprile 2021. Ora, ASUS sta rilasciando un altro aggiornamento per ZenFone 8, con ancora piú miglioramenti e correzioni di bug.

L’ultimo aggiornamento per ZenFone 8 (v30.11.51.44) apporta miglioramenti alla qualitá della fotocamera, abilita VoLTE su alcuni paesi e risolve un paio di bug. L’update pesa 140 MB ed include la risoluzione di un problema per cui alcune notifiche non potevano essere rimosse e migliora la stabilitá del sistema.

Asus ZenFone 8: scaricate subito l’ultimo aggiornamento

Non é chiaro se ASUS stia rilasciando questo aggiornamento anche per ZenFone 8 Flip. L’azienda non ha condiviso alcuna informazione sull’aggiornamento ma, a quanto pare, esso migliora le prestazioni della fotocamera selfie e le prestazioni dello scanner di impronte digitali. Anche la vulnerabilitá del modem Qualcomm è stata corretta con l’aggiornamento di lancio per la serie ZenFone 8 e la serie ROG Phone 5.

Vale la pena ricordare che Asus ha aderito al programma di anteprima per sviluppatori Android 12. Come parte del programma, la societá prevede di distribuire la prima versione beta di Android 12 agli sviluppatori. Ció dará loro l’opportunitá di provare tutte le nuove funzionalitá in arrivo su Android 12 e ottimizzare le loro app per la piattaforma prima del rilascio stabile per tutti gli utenti. Se sei interessato, puoi provare a scaricare il pacchetto fastboot sul sito web di ASUS.