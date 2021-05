A partire da maggio 2021, TIM ha deciso di portare a tutti gli utenti sia delle offerte nuove che delle rimodulazioni, e le prima saranno utili per convincere gli utenti di altri operatori a ritornare in TIM. Queste offerte vengono normalmente chiamate winback, e quella di cui parleremo in questo articolo è la TIM Special 70, la quale è stata messa al servizio di qualsiasi operatore che c’è sul territorio italiano.

TIM Special 70: la nuova offerta che potrebbe farti cambiare idea

Allo stato attuale, l’offerta è disponibile solo in edizione limitata ad alcuni negozi TIM aderenti e si può attivare fino ad oggi. Ciononostante, la comunicazione che riguarda l’essenza del piano tariffario è sempre uguale: “Offerta Lampo Imperdibile. Passa a TIM a 9,99 euro al mese. Minuti e SMS illimitati. 70 Giga. Con TIM Unica Giga illimitati. New disponibile in MNP per i clienti provenienti da tutti gli operatori”.

L’offerta TIM Special 70 viene messa a disposizione dall’operatore telefonico con un costo di attivazione gratis e costo della SIM pari a 10 euro, a meno di ulteriori promozioni. È da precisare, però, che l’offerta è ad accesso limitato, ossia che solamente alcuni ex clienti selezionati che hanno ricevuto l’SMS informativo o altri clienti che hanno negozi aderenti nelle vicinanze possono usufruirne.

Per concludere, la cosa giusta da notare per i clienti di rete fissa e mobile è che, dopo aver attivato Special 70, possono guadagnare Giga illimitati e traffico internet attivando TIM Unica. Questa iniziativa è possibile solamente per i clienti di rete fissa con domiciliazione attiva che andranno ad addebitare il costo mensile di TIM Special 70 nella bolletta delle rete fissa mediante “Ricarica Automatica in fattura”.