Gli utenti che hanno aderito ad uno dei piani in abbonamento Netflix lo hanno fatto per semplici ragioni: contenuti aggiornati e facilmente accessibili al massimo della qualità disponibile nel 2021. Ciò significa che la piattaforma non può fare altro che migliorare sotto il profilo dell’usabilità, avendo conclamato la sua superiorità su tutti in virtù dei risultati ottenuti. Il nuovo traguardo si prospetta con l’arrivo di una nuova funzione che è stata definita come ‘Riproduci Qualcosa‘. Scopriamo subito in che cosa consiste.

Netflix: addio indecisione, ecco cosa potrai guardare

Se sei indeciso su cosa guardare su Netflix nonostante le affinità di visione correlate al tuo profilo adesso puoi scomodare la sopra citata funzione. Come si deduce dal nome, consente di riprodurre al volo un contenuto senza spulciare il catalogo o scomodare i consigli della piattaforma.

La riproduzione non è tuttavia casuale ma basata sul risultato delle analisi condotte da un algoritmo interno che esamina i nostri gusti e le nostre preferenze per sviscerare nuove serie da vedere e Film in esclusiva. L’applicazione accontenta quindi gli eterni indecisi dell’home entertainment consigliando direttamente nuove Serie TV Netflix da vedere.

A spiegare il funzionamento di questa nuova utility è direttamente il responsabile Cameron Johnson che a tal proposito ha detto:

“Con il pulsante Riproduci qualcosa ti ritroverai subito all’interno di una serie o di un film selezionato sulla base dei contenuti che hai già guardato e sui tuoi gusti“.

Disponibile anche una seconda possibilità con il tasto ‘Riproduci qualcos’altro‘ che cerca ancora più in profondità sulla base dei propri criteri di visione. Una funzione già disponibile a partire dallo scorso 28 aprile 2021 ma che in molti devono ancora scoprire e capire. Per trovarla basta accedere all’apposito pulsante sotto al nome del profilo o nel menu di navigazione sulla sinistra. Disponibile al momento solo su Smart TV è attesa anche nelle controparti applicative mobili su Android ed iOS.