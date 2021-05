Le nuove offerte MediaWorld vi faranno letteralmente impazzire, rappresentano la perfetta occasione per accedere ad un elevato quantitativo di prodotti, anche di categorie merceologiche completamente differenti.

Il risparmio con MediaWorld è sempre di casa, tutti i prodotti possono essere acquistati direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza dover sottostare a limitazioni di alcun tipo. Coloro che saranno interessati ad acquistare dal divano di casa, potranno ricevere la merce al proprio domicilio, ricordando comunque che le spese di spedizione sono da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo (indipendentemente dai prodotti aggiunti al carrello).

Mediaworld: queste sono le migliori offerte della giornata

Nel panorama attuale di MediaWorld troviamo due tipologie di offerte differenti, da un lato spiccano i cosiddetti HP Days, quindi una sorta di elogio da parte del rivenditori ad uno dei punti cardini del mercato dei notebook, con sconti mirati su una lunga serie di prodotti molto interessanti (qui per maggiori informazioni in merito).

In alternativa, l’occhio dell’azienda è puntato sui prodotti per la casa, con “La casa per me“, è stata attivata una campagna mirata sui grandi elettrodomestici, con i quali ognuno di noi potrà effettivamente pensare di risparmiare molto più del previsto.

I prezzi appaiono essere maggiormente alla portata, abbracciando un elevato quantitativo di categorie merceologiche, sebbene ristrette al mondo degli elettrodomestici. Tutti i dettagli del volantino MediaWorld sono disponibili nelle pagine che trovate qui sotto.