La Flash 100 nel dettaglio prevede consumi infiniti per chiamate e SMS con 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa ogni trenta giorni è di 9,99 euro .

Iliad premia i suoi clienti: tre servizi e anche il 5G è a costo zero

Tutti gli utenti che si affidano alla Flash 100 di Iliad avranno la garanzia di tre servizi extra oltre i consumi senza limiti. Tra i servizi previsti con promozione Flash 100 gli utenti avranno anche connessione internet attraverso le velocità del 5G.

La prima novità e il primo servizio della Flash 100 è quello delle telefonate senza limiti verso l’estero. Tutti gli abbonati di Iliad potranno quindi comunicare con i loro parenti e amici e parenti in giro per il mondo senza spese extra e costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla ricaricabile. La lista delle nazioni compatibile prevede 60 Stati nei cinque continenti.

Sempre la Flash 100 mette a disposizione la segreteria telefonica a costo zero. Anche in questo caso, Iliad si oppone a TIM, Vodafone e WindTre, assicurando agli utenti nessuna spesa extra per l’ascolto dei messaggi in segreteria.