Se sei interessato ad emulare il sistema Android sul tuo PC, ci sono poche soluzioni che valgono veramente la pena utilizzare ed una di queste è BlueStacks. Il software in questione ti permette di installare giochi ed app per dispositivi mobile direttamente sul tuo PC. Il programma è molto intuitivo e sará come utilizzare uno smartphone direttamente dal tuo computer.

Potrai installare i tuoi giochi preferiti cercandoli normalmente su Google Play Store. Inoltre, puoi utilizzare diversi tipi di controlli, inclusa una combinazione di mouse/tastiera se non vuoi utilizzare i controlli touch. Fino ad ora, l’ultima versione di BlueStack era in beta. La buona notizia è che, a partire da oggi, BlueStacks 5 è ufficialmente fuori dalla fase beta.

BlueStacks 5 è gratuito e disponibile al download in tutto il mondo

L’emulatore è gratuito e puoi scaricarlo direttamente sul sito web ufficiale (ecco il link). La versione beta di questo emulatore era giá molto pratico e poteva essere utilizzato senza problemi. La nuova versione non presenta molti aggiornamenti rispetto alla versione beta piú recente. Tuttavia, il cambiamento piú importante riguarda la stabilitá; il nuovo aggiornamento di BlueStacks 5 introduce una versione piú veloce e stabile di BlueStacks 4.

Se avevi giá installato la versione precedente, puoi passare a quella nuova eseguendo una nuova installazione perché i sistemi sono molti diversi. L’unica nota negativa riguarda il sistema Android su cui è basato BlueStacks: Android 7 Nougat. Questo potrebbe causare alcuni problemi di compatibilitá con i tuoi giochi. Per il resto, ti consigliamo di dare un’occhiata a questo emulatore e provarlo con le tue mani per poter far diventare il tuo PC un vero dispositivo Android.