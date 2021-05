In arrivo un nuovo importante aggiornamento di WhatsApp che in tantissimi stanno aspettando. Benché la presenza di questa funzione si limitata alla sola versione beta è comunque un segnale piuttosto chiaro; prima o poi questa funzione arriverà anche nella versione ufficiale. Stiamo parando della possibilità di trasferire le chat del proprio account nel caso in cui si decida di cambiare telefono passando da un sistema operativo iOS a uno Android o viceversa. A dare la notizia il blog WABetainfo, ormai rinomato per le sue news inerenti WhatsApp.

WhatsApp: ecco la versione beta 2.21.9.7

La nuova funzione per l’esportazione delle chat è stata inserita nella versione 2.21.9.7 della beta di WhatsApp. Grazie al nuovo servizio due smartphone, anche con sistemi operativi diversi, possono comunicare tra di loro scambiandosi la chat history. Per utilizzare questa funzione verrà inserito nel menu delle opzioni l’apposito campo. Uno strumento, quello dell’importing chat history, che permetterà a tantissime persone di non perdere tutte le proprie discussioni e le chat di gruppo, con tutte le immagini, gli stickers e le emoji scambiate con gli amici; insomma offre la possibilità di non perdere tanti bei ricordi.

Per chi fosse interessato a provare già da subito la nuova funzione basterà scaricare la versione Beta Tester di WhatsApp. Per poterne usufruire però ci si dovrà prima iscrivere al programma dell’applicazione. Una volta completata la procedura il download dovrebbe diventare disponibile sul Play Store di Google. In alternativa, per provare il nuovo aggiramento esiste anche la possibilità di scaricarlo manualmente da APK Mirror cliccando direttamente su questo link diretto.