TIM è un’istituzione quando si parla di linea fissa. Con la sua soluzione per la fibra connetti la tua casa e navighi ultraveloce ad un prezzo eccezionale. Grazie a TIM Super Fibra è possibile scegliere tra 2 alternative: una per chi ha necessità solo di navigare e permette di risparmiare qualche euro, l’altra per chi invece ha bisogno anche di chiamare e ha il modem incluso. Ecco tutti i dettagli.

TIM Super Fibra è l’offerta completa per tutte le esigenze

TIM Super Fibra è l’offerta completa che risponde a tutte le esigenze. Con internet illimitato ultraveloce non c’è il pericolo di finire i Giga. Inoltre serie TV e film non si bloccheranno più durante il caricamento.

Sono 2 le soluzioni che TIM offre per questa fantastica offerta. La prima permette di risparmiare qualche soldo e offre solo internet illimitato. La seconda invece è più completa e comprende anche chiamate illimitate e il modem TIM HUB+ incluso.

Qualunque sia la vostra scelta con l’offerta TIM Super Fibra navigare diventa facile e veloce come bere un bicchiere d’acqua. Le 2 formule si possono attivare comodamente online. Vediamo insieme i dettagli.

Offerta base

La prima soluzione di TIM Super Fibra sul sito è identificata come “offerta base” e a 24,90 euro al mese include:

Connessione Fibra illimitata con velocità fino 1 Gbps ;

con velocità fino ; contributo di attivazione 10 euro al mese incluso nella tariffa per 24 mesi;

chiamate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale a 0,19 euro al minuto con scatto alla risposta di 0,19 euro.

Come si evince dal piano non sono comprese le chiamate illimitate e nemmeno il modem che dovrà essere acquistato a parte.

Offerta Completa

La seconda soluzione di TIM Super Fibra sul sito è identificata come “offerta completa” e a 29,90 euro al mese include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale per 48 mesi al termine dei quali l’opzione Voce costerà 5 euro al mese;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale al termine dei quali l’opzione Voce costerà 5 euro al mese; Modem TIM HUB+ al costo di 5 euro al mese incluso nella tariffa.

Insomma due soluzioni davvero interessanti alle quali si possono aggiungere le migliori offerte di TIM per la telefonia mobile.