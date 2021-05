Il piano tariffario PM Super Ricarica e alcune delle offerte standard di PosteMobile possono essere ancora sottoscritte fino al 29 Maggio 2021, salvo ulteriori proroghe, con prezzi che partono da 2 euro al mese.

Per sottoscrivere queste offerte, i nuovi clienti con o senza portabilità del numero non devono sostenere alcun contributo di attivazione, mentre per i già clienti PosteMobile è previsto un costo di 19 euro per il cambio piano.

PosteMobile proroga il piano PM Super Ricarica fino al 29 maggio 2021

La promozione Creami Relax 100 non è attivabile dai già clienti dell’operatore, mentre per Creami neXt 6 Special Edition è previsto il passaggio gratuito in promozione. Partendo con le offerte disponibili esclusivamente presso gli uffici postali, è stato prorogato come già detto il piano PM Super Ricarica, che al costo di 2 euro al mese offre 1 Giga di traffico dati mensile, oltre ai costi a consumo di 18 centesimi di euro al minuto e 18 centesimi di euro per ogni SMS inviato.

Se il cliente attiva il piano tariffario tramite portabilità da un altro operatore telefonico, ottiene il raddoppio delle ricariche e può disporre dunque di un bonus pari all’importo ricaricato sulla SIM PosteMobile, fino a 50 euro ogni mese. Tale bonus può essere usufruito entro 30 giorni dall’erogazione, per il traffico nazionale, per il pagamento del rinnovo mensile o in Roaming UE.

È ancora presente anche l’offerta Creami Revolution, attivabile in tre diverse combinazioni in base al ciclo di rinnovo scelto (mensile, trimestrale o semestrale). Ogni combinazione prevede un prezzo mensile differente ma offre gli stessi bundle. Creami Revolution 1 prevede ogni mese 1000 credit per chiamate ed SMS, 7 GB a 12 euro al mese. La Revolution 3 comprende 1000 credit per chiamate ed SMS e 7 GB a 30 euro ogni 3 mesi. Infine la Revolution 6 prevede 1000 credit e 7 GB a 48 euro ogni 6 mesi. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.