OnePlus ha avuto un notevole successo con la sua serie Nord lo scorso anno. Sembra che l’azienda ora voglia seguire la stessa strada poiché si dice che stia lavorando al successore di OnePlus N10. Tuttavia, c’è una certa confusione riguardo al nome ufficiale dello smartphone.

In precedenza si vociferava che il successore di N10 si chiamasse OnePlus N1 5G, ma il leaker Max Jambor ora afferma che il nome sará diverso. Secondo Jambor, il successore di N10 si chiamerá OnePlus Nord CE 5G. Tuttavia, é improbabile che N1 5G e Nord CE siano due smartphone diversi per quanto riguarda le specifiche hardware.

OnePlus Nord N10: il Nord CE 5G potrebbe essere annunciato a breve

Secondo l’informatore Steve Hemmerstoffer, il successore del Nord N10 avrá un pannello posteriore in plastica ed una cornice in metallo lucido. In termini di dimensioni del display e posizionamento della fotocamera selfie, il Nord CE sará simile al suo predecessore. Includerá in display piatto da 6,49 pollici ed una fotocamera selfie nell’angolo in alto a sinistra del display.

Mentre il design di OnePlus Nord CE sembra molto simile al suo predecessore, esistono anche alcune differenze sorprendenti tra i due. Una delle cose interessanti di Nord CE é il posizionamento del sensore di impronte digitali. Il sensore si trovare sul lato destro, a differenza del Nord N10 che presentava lo stesso sentore ma sul retro. Lo smartphone includerá anche un jack per cuffie da 3,5 mm.

OnePlus Nord N10 è stato rilasciato nel mese di ottobre lo scorso anno, ma non sappiamo quando OnePlus Nord CE arriverá sul mercato. Tuttavia, la societá potrebbe rilasciare lo smartphone entro un mese o due.