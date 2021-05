Lo scorso mese LG ha confermato di avere deciso di chiudere la sua divisione mobile e ciò significa che probabilmente anche gli smartphone in fase di lavorazione saranno abbandonati.

Tra questi smartphone c’è anche LG Velvet 2 Pro, device apparso nelle ultime ore in Rete in una foto dal vivo. Stiamo parlando di quello che avrebbe dovuto essere il naturale successore di LG Velvet, smartphone lanciato dal produttore coreano lo scorso anno e che è riuscito a stuzzicare la curiosità di tanti appassionati e addetti ai lavori. Scopriamo i dettagli.

LG Velvet 2 PRO: ecco l’ultimo smartphone di LG

A diffondere la foto e alcune indiscrezioni su LG Velvet 2 Pro è stato Tron su Twitter, a dire del quale il device ha come numero modello il codice LM-V700N ed è stato realizzato in 3.000 unità, distribuite tra i dipendenti coreani di LG, massimo 2 unità a persona e con il divieto assoluto di rivenderle. Secondo il leaker il telefono è stato venduto ad un prezzo di circa 170 dollari in tre colorazioni: Black, Bronze e Ivory ed il produttore garantisce fino a sei mesi di assistenza post vendita mentre non è in programma il rilascio di alcun aggiornamento software.

Sempre Tron riferisce che molti dipendenti di LG sarebbero interessati ad acquistare quello che dovrebbe essere considerato l’ultimo smartphone di questo produttore, tra le cui feature vi sarebbero anche dei tasti touch con un sensore sensibile alla pressione per il volume e per l’accensione e lo spegnimento del device (quindi niente tasti fisici) e che nella confezione di vendita potrà contare su due custodie.

Posteriormente LG Velvet 2 Pro presenta una tripla fotocamera con allineamento verticale mentre frontalmente il sensore fotografico è posizionato in alto al centro, in un notch a goccia. Restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni per scoprire le principali feature dell’ultimo smartphone di LG.