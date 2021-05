In occasione dell’uscita di Fast and Furious 9, ossia il 18 agosto nel nostro Paese, l’attore protagonista Vin Diesel, il quale interpreta Dom Toretto, ha lanciato un preciso appello a tutti i fan del film. La prima cosa che ha voluto mettere in evidenza è l’assenza di persone all’interno delle sale a causa dell’emergenza sanitaria, che ha anche bloccato altre tipologie di attività. Quindi, proprio a causa di questo motivo, l’attore invita tutti a ritornare all’interno delle sale per l’uscita del film:

“Ne è passato di tempo… le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messi a dura prova. Ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno.”

Il video messaggio ed il poster è stato diffuso dalla Universal Pictures, dove l’attore va anche a descrivere in una maniera personale la magia che solo il cinema riesce a darci.

Fast and Furious 9: il cast e la trama del film

Fast and Furious 9 è composto da un eccellente cast con personaggi come Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, affiancati delle attrici premiate con l’ Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Del cast fanno parte anche due personaggi importantissimi come Cardi B e Ozuna. Negli Stati Uniti dovrebbe uscire il 25 giugno 2021, in Italia, invece, dal 18 agosto 2021.

Passiamo ora alla trama. Attualmente possiamo dire che Dom è uscito del tutto dal giro, pensando solo ed esclusivamente a suo figlio e Letty. Anche se, comunque, Dom è consapevole che i pericoli sono sempre dietro l’angolo, e ne sta arrivando uno che riguarda il suo passato e che dovrà risolvere per forza di cose insieme al suo fratello rinnegato da sempre, Jakob, il quale è interpretato da John Cena.