Le monete digitali stanno affascinando molti che, presi dalla foga del loro rialzo e senza alcuna esperienza, voglio lanciarsi nella blockchain. Purtroppo però la loro volatilità mette in serio pericolo il capitale investito. Quindi, se l’idea è quella di investire in Bitcoin o altre criptovalute, è bene che prima leggiate questi 3 libri per capire il loro mondo. Quando si tratta di soldi non si scherza e il minimo errore con Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu e altri, si paga caro.

3 libri che introducono all’investimento consapevole in Bitcoin e altre criptovalute

Esistono 3 libri in grado di introdurre all’investimento consapevole coloro che vogliono entrare nel mondo di Bitcoin. Non è uno scherzo investire in criptovalute e spesso, dietro questo mondo senza regole, si possono celare anche diverse truffe. Ecco perché in ordine di lettura vi proponiamo questi 3 libri che, uno dopo l’altro, renderanno più facile entrare nelle blockchain.

“Tutto su Bitcoin” è il primo libro che ci sentiamo di segnalare. Adatto ai principianti, si tratta di una vera e propria guida per chi deve muovere i primi passi nel mondo del trading delle criptovalute. Contiene anche sezioni per scegliere al meglio gli exchange e i wallet. Insomma un libro indispensabile. Si trova in vendita su Amazon a 18,90 euro. “Bitcoin facile“. Questo è il secondo libro che vogliamo consigliarvi. Utile a chi è inesperto, ma allo stesso tempo indispensabile per chi già investe in criptovalute. Scritto da Cristian Palusci. Questo testo si si focalizza su quelle che sono le migliori strategie di trading per evitare rischi e portare a casa il miglior risultato possibile. Si trova in vendita su Amazon a 9,99 euro. “Conoscere il Bitcoin e vincere con le criptovalute” infine è il terzo libro che può essere utile a introdursi in un trader di livello intermedio. Si tratta pur sempre di una guida che in modo pratico e semplice spiega i concetti base e necessari per Bitcoin e altre criptovalute. Inoltre contiene un’utilissima sezione che dà consigli su come evitare le truffe. Si trova in vendita su Amazon a 13,51 euro.

Tutti pronti a investire

In collusione si può dire che con questi 3 libri un principiante può tranquillamente iniziare a porre le basi per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti in bitcoin. Ovviamente non fanno miracoli e non renderanno nessuno un esperto di trading online. Tuttavia permetteranno di fare attenzione ed evitare spiacevoli sorprese. Anche perché il sistema Bitcoin comincia a vacillare.