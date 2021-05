WIND: con la promo Smart Pack & Go Flash+ la convenienza è garantita

Sono passati anni da quando Wind perse per sempre l’individualità divenendo un “tutt’uno” con la famosa compagnia Tre. Dall’unione nacque un gestore che nel 2021 sta scatenando gli animi degli utenti grazie alle sue speciali promozioni. Scopriamole subito nel paragrafo successivo.

Partiamo immediatamente con una notizia fondamentale: i clienti di Wind Tre hanno tempo fino al 23 Maggio per acquistare uno smartphone S21 5G 128GB e poterlo pagare a rate tramite la promozione Smart Pack & GO ad un costo di 29,99 euro mensili.

WIND: cosa propone il gestore con la promo Smart Pack & Go Flash+?

Entrando nei dettagli, chiunque sceglierà l’operatore telefonico Wind Tre con Smart Pack & Go Flash+ avrà accesso a minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS che possono essere utilizzati però esclusivamente sui numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet al costo di 8,99 euro al mese.

Fin quando la promozione è valida, la SIM non avrà alcun prezzo, ciò vale a dire che verrà regalata ai clienti. Al termine della promo, il costo di attivazione dell’offerta ammonta a 4,99 euro. La promozione Smart Pack & GO Flash+ è disponibile per tutti i clienti che provengono dai gestori: Iliad, FastWeb, Poste Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Enegan, Green Telecomunicazioni, Noitel, NTMobile, Optima Mobile, Plintron, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, WithU. Non rientrano invece nella lista gli operatori telefonici Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile. Il consumatore che deciderà di usare tale promozione per acquistare lo smartphone, dovrà pagare un anticipo di 99,99 euro.

Parlando delle altre promo di Wind Tre, troviamo Smart Pack & GO Ultra+ che prevede 100 Giga di traffico dati internet mensile. 200 SMS che possono essere inviati esclusivamente ai numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti al prezzo di 10.99 euro al mese.