I prezzi del volantino Trony raggiungono a tutti gli effetti livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, grazie ad una soluzione veramente molto apprezzata, e richiesta dalla popolazione italiana.

In netto contrasto con quanto vi stiamo raccontando in merito alle scelte di Euronics, da Trony gli utenti possono godere degli stessi identici sconti in ogni negozio sul territorio, senza limitazioni o vincoli particolari, tranne che per l’impossibilità di acquisto tramite il sito ufficiale. Se interessati al Tasso Zero, ricordiamo essere presente, e raggiungibile nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Trony: il volantino è incredibile

La campagna promozionale di Trony propone a tutti la possibilità di godere di uno sconto del 50% sul singolo acquisto effettuato, per raggiungerlo, tuttavia, è necessario seguire un iter abbastanza preciso, sebbene non sia particolarmente complesso.

L’unico passo obbligatorio da compiere consiste nell’acquisto di uno a scelta tra grande elettrodomestico da almeno 399 euro o televisore da almeno 699 euro, indipendentemente dal modello. Fatto questo, la strada appare essere libera ed in discesa, in quanto il cliente potrà poi aggiungere qualsiasi altro dispositivo, senza vincoli sulla categoria merceologica, e godere in cassa di uno sconto del 50% sul listino del meno caro.

Prestate attenzione, la riduzione non potrà essere scelta, né applicata a piacimento, ma sarà sempre immediata ed automatica sul prezzo di listino più basso della coppia dei prodotti selezionati. Per godere di maggiori informazioni in merito al volantino Trony, potete decidere di aprire le pagine che trovate qui sotto.